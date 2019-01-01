الشكوك تتزايد حول لحاق ميسي بالكلاسيكو وفحوصات طبية تحسم المشاركة

ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية بالغد الثلاثاء لحسم مشاركته في كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يعاني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من ألم كبير في العضلة التي تعرض للإصابة فيها أمام فريق فالنسيا يوم السبت الماضي في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقرر نادي برشلونة إخضاع قائده للمزيد من الفحوصات الطبية غدًا الثلاثاء من أجل معرفة موقفه الصحي من المشاركة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

وكان ميسي قد تعرض للإصابة أمام فالنسيا يوم السبت الماضي خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الليجا.

ماذا حدث لنجوم بارما بعد تتويجهم بكأس أوروبا لأبطال الكؤوس 1999

ونال الفريق بأكمله راحة بالأمس ولم يتدرب ميسي اليوم مع الفريق بعد انتظامهم في التدريبات نظرًا لشعوره بالألم مكان الإصابة التي تعرض لها.

ولا تزال كل الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بمشاركة ميسي في المباراة، حيث يمكن أن نراه يبدأ اللقاء حال أثبت الفحوصات سلامته أو قد يبدأ من على مقاعد البدلاء أو حتى قد يكون خارج القائمة تمامًا.

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي دون الـ6 الكبار

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في ملعب كامب نو يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على أن يسافر برشلونة ليخوض مباراة العودة نهاية هذا الشهر.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد تغيب أيضًا عن آخر مباراة كلاسيكو في الدور الأول من دوري الموسم الجاري بعد إصابته في يده أمام إشبيلية وهي المواجهة التي فاز بها برشلونة بخمسة أهداف لهدف وحيد في كامب نو.