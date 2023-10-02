فيديو | الشغب يضرب ملعب سباهان .. الجمهور الإيراني يثور عقب إلغاء مواجهة الاتحاد

المباراة لن تُلعب، والجمهور الإيراني يقول كلمته عقب قرار الاتحاد الآسيوي..

لم تقتصر أزمة مواجهة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني على إلغاء المباراة فقط، إنما تطورت لأعمال شغب من قبل الجماهير الإيرانية.

المباراة كان من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض"، على ملعب نقش جهان في مدينة أصفهان الإيرانية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

لكن لأسباب سياسية، اضطر مراقب اللقاء لإعلان إلغائها عقب مرور 45 دقيقة من الموعد المفترض لانطلاقها، في ظل إصرار الإيرانيين على وضع صور وتماثيل سياسية في مدخل الملعب، ورفض الجانب السعودي للنزول لأرض الملعب ردًا على هذا التعنت.

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وعقب قرار الإلغاء، انتشر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قيام جمهور سباهان في المدرجات ببعض أعمال الشغب، وإلغاء زجاجات المياة تجاه أرض الملعب.

ووفقًا لقناة "إيران إنترناشيونال" فإن الآلاف التي حضرت في المدرجات أيدت موقف الاتحاد، وجاءت أعمال الشغب اعتراضًا على إقحام السياسة في الرياضة، إذ رددت ضمن هتافاتها: "لا نريد تسييس كرة القدم".

يذكر أن المواجهات السعودية الإيرانية كانت تقام على ملاعب محايدة منذ عام 2016م، في ظل الخلافات السياسية بين البلدين، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر إلغاء هذا القرار بدايةً من النسخة الحالية، لتنفجر الأزمة من جديد.