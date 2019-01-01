الشعراوي يوضح أسباب رفضه للعرض الصيني

ستيفان شعراوي نجم فريق روما يوضح أسباب رفضه للعرض الصيني خلال سوق الانتقالات الجارية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أوضح النجم الإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان شعراوي أسباب رفضه الرحيل عن روما ليحترف في الدوري الصيني خلال الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يريد أن يستمر في اللعب بأعلى المستويات خلال ما هو آت من مسيرته.

وقال شعراوي: "لا أشعر أنه يجب أن أرحل عن لعب كرة القدم في أوروبا بالوقت الحالي، لا أرى أن ذلك مناسبًا بالنسبة لي".

الشعراوي يرفض عرض الصين ومستمر في روما

وأضاف: "لا أزال أريد أن ألعب في أعلى المستويات، والوقت لا يزال مبكرًا للغاية بالنسبة لي، لم أتمم الـ ٢٦ من عمر بعد حتى".

وكان اللاعب قد رفض عرضًا صينيًا من نادي شنجهاي شينهوا خلال الساعات الماضية، مؤكدًا على رغبته في الاستمرار بأوروبا.

ويعتبر العرض الصيني مغريًا للغاية للنجم الإيطالي صاحب الأصول المصرية حيث تصل قيمته لحوالي ١٠ مليون يورو في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن روما رفض رحيل اللاعب أيضًا بسبب ضعف العرض المادي من النادي الصيني الذي عرض ١٣ مليون يورو بينما طلب الجياليروسي ٢٠ مليون.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ يونيو ٢٠١٩