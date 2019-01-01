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الشعراوي يوافق على الانتقال إلى شنجهاي الصيني

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نجم روما ستيفان الشعراوي في طريقه إلى شنجهاي الصيني

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قالت مصادر صحفية إيطالية إن نجم روما ستيفان الشعراوي قد وافق على الانتقال إلى صفوف نادي شنجهاي شينوا الصيني.

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وكان الشعراوي قد أعلن من قبل ضمنيًا رغبته في الانتقال إلى نادٍ جديد وعدم الاستمرار مع روما في الموسم المقبل.

وحول ذلك، قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ستيفان الشعراوي قد وافق بالفعل على العرض المقدم من نادي شنجهاي شينوا الصيني.

وحسب المصادر فإن العرض يصل إلى 18 مليون يورو، تنقسم إلى 13 مليون كقيمة انتقال صافية بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وكان الشعراوي قد سجل 11 هدفًا في منافسات الدوري مع ذئاب العاصمة الإيطالية خلال الموسم المنصرم، الذي فشل فيه الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن الشعراوي ليس المرشح الوحيد للخروج من روما خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، حيث اقترب خروج كلًا من كوستاس مانولاس وإيدين دجيكو أيضًا.

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