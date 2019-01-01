الشعراوي يغيب عن مواجهتي نابولي وفيورنتينا

إصابة عضلية للاعب لينضم لزملائه الأربعة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير عن إصابة ستيفان الشعراوي لاعب روما والمنتخب الإيطالي بعضلة الربلة، وذلك خلال مباراة تصفيات يورو 2020 ضد فنلندا.

وبذلك سيغيب اللاعب عن مباراتي الذئاب ضد نابولي وفيورنتينا في الدوري الإيطالي عقب التوقف الدولي.

وخرج الشعراوي بالفعل من قائمة مباراة الفريق الجارية الآن ضد ليشتنشتاين في ثاني جولات تصفيات البطولة الأوروبية.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين، ما يعني عودته لمواجهة سامبدوريا في السادس من ابريل.

يذكر أن الشعراوي صاحب الأصول المصرية هو خامس من يغادر التوقف الدولي مصاباً من معسكر الطليان، بعد أليساندرو فلورنزي وفيديريكو كييزا وكريستيانو بيتشيني ولورينزو إنسيني.