الشعراوي يرفض عرض الصين ومستمر في روما

ستيفان شعراوي نجم فريق روما يرفض العرض الصيني الذي قدم له ويقرر الاستمرار مع النادي الإيطالي في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم صاحب الأصول المصري ستيفان شعراوي قد رفض الرحيل للدوري الصيني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" والتي أكدت أن نادي نادي شنجهاي شينهوا قد فشل في إقناع روما بالتخلي عن اللاعب.

وكان نادي شانجهاي قد تقدم بعرض قيمته ١٢ مليون يورو فقط من أجل ضم اللاعب، وطلب روما الحصول على ٢٠ مليون.

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في المقابل ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن اللاعب نفسه هو من رفض العرض الصيني بشكل قاطع بعد اختلافه مع إدارة شنجهاي.

وذكرت تقارير آخرى أن اللاعب لم يكن مقتنعًا من البداية بفكرة الخروج من إيطاليا ليلعب بالدوري الصيني خلال تلك الأعوام من عمره، والتي يعتبرها أفضل فترات مسيرته.

ويمر اللاعب بفترة صعبة من المفاوضات حاليًا مع إدارة النادي العاصمي من أجل تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن الشعراوي يطالب روما بالحصول على راتب سنوي قيمته ٤ مليون يورو لتمديد التعاقد.