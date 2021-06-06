"الشعب السنغالي يستحق الأفضل" .. ماني يفتح النار على حكومة بلاده!

السبب انقطاع الكهرباء في مباراة زامبيا..

فتح النجم الدولي السنغالي ولاعب نادي ليفربول ساديو ماني النار ووجه انتقادات لاذعة لحكومة بلاده بعد توقف المباراة الودية أمام زامبيا أس السبت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وشهدت المباراة انقطاع التيار الكهربائي وتسبب ذلك في توقفها، لكن السنغال استمرت ونجحت في الفوز بالمباراة وكان نجم ليفربول من بين مسجلي الأهداف.

ولكن المشهد كان مؤسفًا إلى حد كبير، حيث علق اللاعبون في غرفة تبديل الملابس لأكثر من نصف ساعة بعد أن انطفأت الأضواء في ملعب لات ديور.

وبخصوص ذلك، انتقد ساديو ماني الحكومة السنغالية باعتبارها متسببة في ذلك المشهد المؤسف لكرة القدم في البلاد وللرياضة والأحداث الدولية بشكل عام.

وقال لداكاراكتو: "الشعب السنغالي يستحق الأفضل. إنه لأمر مؤسف ما حدث، بالنسبة للاعبين رفيعي المستوى عندما تنتظر 30 إلى 35 دقيقة، ثم تعود إلى المباراة، تكون الأمور سيئة للغاية".

وأضاف: "ما حدث لا يليق بدولة تهتم بكرة قدم مثل السنغال، أعتقد أن عليهم أن يفعلوا ما هو أفضل من أجل الرياضة والشعب، كما أن حالة أرض الملعب كانت كارثية!"

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الجدير بالذكر أنه عندما استؤنفت المباراة بعد انقطاع التيار الكهربائي، تمكنت زامبيا من تقليص الفارق في الشوط الثاني عن طريق دومينيك تشاندا، بعد هدفين سجل أخدهما ماني نفسه.