الشعباني: نريد كسر قاعدة تفوق الأندية الآسيوية على الأفريقية في مباراة العين

الترجي يحل ضيفاً على العين الإماراتي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد معين الشعباني، المدير الفني لنادي الترجي التونسي، أنه يسعى مع فريقه، لكسر تفوق الأندية الآسيوية، على الأفريقية، في كأس العالم للأندية عندما يواجه العين الإماراتي.

ويلعب الترجي أمام نظيره الترجي، مساء غد السب في إطار مباريات الدور الثاني من كأس العالم للأندية، والمقامة في الإمارات.

وقال الشعباني، في المؤتمر الصحفي للقاء: "نحن فخورون بتواجدنا هنا في الإمارات، سنعمل على كسر قاعدة تفوق الأندية الآسيوية على نظيرتها الأفريقية".

وتابع: "العين فريق جيد وهو يلعب على أرضه وجماهيره، كما أن الفريق القادر على قلب النتيجة بعد التأخر بثلاثية، قادر على تحقيق نتائج إيجابية، لذا يجب علينا الحرص والتعامل بحذر في المباراة".

وواصل: "العين لعب 120 دقيقة في مباراة الافتتاح، وهذا قد يكون دافعاً لهم على مواصلة النتائج الجيدة، وتحقيق مركز متقدم في البطولة، هم لديهم العديد من اللاعبين الجيدين القادرين على تحقيق نتائج طيبة".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الترجي والعين، سيواجه ريفربليت الأرجنتيني، مساء الثلاثاء 18 ديسمبر، في نصف نهائي البطولة.