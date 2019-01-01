الشعباني: الاحتفاظ باللقب الإفريقي له مذاق خاص

الترجي توج على حساب الوداد بدوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، عن تتويج فريقه بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي بعد انسحاب الأخير.

وكان نهائي الأبطال قد شهد أزمة كبيرة بسبب تقنية الفيديو، وانسحاب الوداد المغربي ليتوج الترجي بطلًا للمرة الثانية على التوالي.

وقال الشعباني في تصريحات صحفية، إن تحقيق اللقب إنجاز تاريخي بالتتويج مرتين خلال 6 أشهر فقط، وأن بطولة العام الحالي لم يتلقوا أي هزيمة.

وأضاف: "الاحتفاظ باللقب عن جدارة والبطولة الثانية على التوالي لها مذاق خاص، وكنا أفضل من الوداد ذهابًا وإيابًا لذلك استحقينا التتويج".

وتابع الشعباني: "أوجه الشكر لجماهير الترجي التونسي، لما قدمته لنا من مساندة قوية ومعنوية خلال الدقائق الأولى من المباراة في رادس".

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وكان الترجي التونسي قد توج بالبطولة الماضية على حساب الأهلي المصري، بعد الهزيمة ذهابًا بنتيجة 3 – 1 والفوز إيابًا بثلاثية نظيفة.