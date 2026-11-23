مباراة بعد أخرى، تتعالى أصوات جماهير عملاق جدة الأهلي؛ من أجل إقالة الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
بوسيتش يحقق نتائج غير مرضية مع الأهلي، منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2026؛ وآخرها الخسارة (2-3) أمام نادي الشمال القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".
ويتم الترويج في وسائل الإعلام؛ إلى أن إدارة الأهلي غير قادرة على "إقالة" المدير الفني الهولندي من منصبه، بسبب قيمة الشرط الجزائي.
هكذا يستطيع الأهلي "إقالة" بوسيتش.. ولكن!
وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، المتحدث الرسمي الأسبق للنادي الأهلي، عن أن إدارة عملاق جدة تستطيع التخلص من بوسيتش؛ إذا أرادت ذلك.
نعم.. الشيخي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إمكانية "إقالة" الأهلي لبوسيتش؛ وذلك من خلال الاستقطاع من ميزانية النادي ومخصصاته، في فترة الانتقالات القادمة.
أي إنه لا يوجد عائق مالي يمنع الإدارة الأهلاوية من "إقالة" مارينو بوسيتش، مثلما يتم الترويج له؛ على حد قول الشيخي.
وعلى الرغم من ذلك؛ وجّه الشيخي اتهامًا إلى مسؤولي الأهلي، قائلًا: "لا يريدون فعل أي شيء الآن"، في إشارة إلى عدم رغبتهم في "إقالة" بوسيتش.
بل إن الإعلامي الرياضي توقع ألا تتم "إقالة" بوسيتش؛ حتى يخسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم فرصة المنافسة على جميع البطولات، في الموسم الرياضي الحالي.
واختتم محمد الشيخي تغريدته؛ بالقول: "ما يحدث مُعيب بحق الأهلي، الذي وصل إلى مرحلة عدم قدرته على تغيير مدرب!".
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".