الشرطة الفرنسية تُحقق مع رئيس أنجيه بتهمة "الاعتداء الجنسي"

والمتهم يتعاون مع الشرطة

أعلن نادي أنجيه الفرنسي، أن رئيسه الجزائري المولد سعيد شعبان، محتجز لدى الشرطة، للتحقيق معه في اتهام موجه إليه بالاعتداء الجنسي على أحد موظفي النادي.

وأصدر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، لتأكيد تضامنه مع شعبان، الذي يتعاون مع الشرطة منذ تلقيه الاستجواب الشهر الماضي.

وجاء نص البيان على النحو الأتي "يؤكد نادي أنجيه، أن الرئيس سعيد شعبان ذهب إلى مقر الشرطة يوم الأربعاء 5 فبراير، استجابة لاستدعاء تلقاه في نهاية يناير".

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وأضاف "يتم التحقيق معه الآن تحت حراسة الشرطة في سياق تحقيق أمر المدعي العام بفتحه بناء على شكوى مقدمة من موظف في النادي، وذلك بموجب لوائح القانون الإجرائي".

وفي الختام، أكد البيان أن شعبان على يقين أن إعلان براءته مجرد مسألة وقت، مع التشديد على وسائل الإعلام، بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر عن القضية، من باب أن ذلك يُعد "انتهاكًا لسرية التحقيق واحترام افتراض البراءة".

ويعمل سعيد في تجارة اللحوم منذ تسعينات القرن الماضي، وكانت البداية بتأسيس مجموعة لصناعة اللحوم عام 1997، وبعد عامين اشترى أول مصنع، والآن لدى شركته أكثر من 800 موظف وتبلغ مبيعاتها حوالي 100 مليون يورو –بحسب لو بارزيان-.