الشرطة الإسباني تكشف سبب وفاة رييس

تعرف على أحدث التطورات فيما يتعلق بقضية وفاة رييس

كشفت السلطات الإسبانية السبب وراء وفاة لاعب إشبيلية وأرسنال وريال مدريد السابق أنطونيو رييس.

رييس رحل عن عالمنا في حادث سيارة عن عمر يناهز 35 عامًا.

وقال المتحدث الرسمي للشرطة الإسبانية في تصريحات لوكالة أسوشيتد بريس: "السرعة المسموح بها على الطريق هي 120 كيلو مترًا في الساعة، ولكن بالنسبة لرييس فقد كان يقود في سرعة تتجاوز 220 كيلو مترًا في الساعة".

وتابع: "زيادة الرسعة هي السبب الرئيسي المسؤول عن حادث انقلاب السيارة، لكن التحقيقات لا تزال مفتوحة".

لما الوالد ييجي يعطيك العيدية 😅



خجل كانتي ❤️pic.twitter.com/LCoQ3rPxAx — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

وأقيمت مراسم الدفنة يوم 3 يونيو الماضي في مدينة إشبيلية بعد أنّ التف علم الفريق الأندلسي حول التابوت.

رييس حقق 3 بطولة دوري أوروبي بجانب الفوز بالدوري الإسباني مرتين وشارك في أكثر من 200 مباراة مسجلًا نحو 40 هدفًا.

جدير بالذكر أنّ عدد كبير من اللاعبين والأندية قدمت التعازي في وفاة رييس.