الشحات: مغادرتي للعين الإماراتي كانت لحظة صعبة

الشحات انضم للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حسين الشحات، جناح الأهلي المصري الحالي، عن فترته السابقة مع العين الإماراتي، والتي كانت مليئة بالإنجازات قد حققها هناك.

وانتقل الشحات إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من العين الإماراتي بمبلغ ما يقرب من 6 ملايين دولار وهي صفقة قياسية للأهلي.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "كان الجميع في الإمارات يعاملني بالاحترام، فهم يحبون المصريين بشدة، والفترة التي قضيتها هناك لم أشعر بالغربة".

وأضاف: "مغادرة العين كانت صعبة بالتأكيد، وقضيت ذكريات سعيدة هناك وحقق العديد من الإنجازات، لكنني قررت العودة لمصر والانضمام للأهلي".

وتابع: "توجت بالدوري والكأس وحصلت على جائزة أفضل لاعب بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018 أمام ريال مدريد".

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واختتم الشحات حديثه: "وصول العين إلى نهائي كأس العالم للأندية هو فخر للعرب جميعًا وليس للإمارات فقط، وكنا قريبين من تحقيق اللقب".

ولم يقدم الشحات المردود المنتظر منه خلال الفترة الحالية مع الأهلي لمساعدة الفريق على العودة مرة أخرى لمكانته الطبيعية بعد تراجع النتائج.