الشحات: لو يُسمح لي بمصر ارتداء قميص 74 مع الأهلي سأفعل

74 هو عدد ضحايا الأهلي في مجزرة بورسعيدي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح حسين الشحات؛ المنضم حديثًا للأهلي المصري، أنه تمسك في فريقه السابق العين الإماراتي بارتداء قميص رقم 74 على الرغم من أنه عُرض عليه أكثر من رقم آخر، وفاءً لشهداء القلعة الحمراء.

وكان 74 مشجعًا للمارد الأحمر قد استشهدوا فيما عُرف بمجزرة بورسعيد بالأول من فبراير عام 2012، عقب مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي.

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الشحات قال، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "خضت أول مران دون رقم على قميصي، وعندما تم سؤالي عن الرقم الذي أرغب به، قلت لم أحدد بعد".

وأضاف: "أتمنى ارتداء قميص تريكة رقم 22، وأن أحقق ما حققه، وإذا كان يُسمح لي بارتداء رقم 74 في مصر سأفعل ذلك، كما كنت في العين".

الشحات انضم لصفوف الشياطين الحمر منذ يومين ولمدة أربعة مواسم، في صفقة كلفت خزينة النادي خمسة ملايين دولار.

وقضي صاحب الـ26 عامًا موسمًا وحيدًا في الزعيم الإماراتي، الذي انضم له في يناير 2018 قادمًا من المقاصة، ورغم أن عقده كان يمتد حتى عام 2022 إلا أنه فضل العودة لمصر لارتداء الفانلة الحمراء.