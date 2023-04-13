الشتيمة التي وجهها ساني وجعلت ماني يستشيط غضبًا.. وقرار بايرن الأخير!

كشف الصحفي بابي محمود جاي، ابن عم السنغالي ساديو ماني، الخميس، أن المهاجم الألماني ليروي ساني تعمد إهانته من خلال وصفه بـ"القرف الأسود"، وهي جريمة كان من شأنها أن تولد "غضبًا" لدى لاعب ليفربول السابق، مما أدى إلى هجومه بالضرب على ساني.

والتقى الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أوليفر كان، والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، بعد ظهر الأربعاء لمناقشة تداعيات الحدث، مع لقاء لاحق مع اللاعبين حيث اعتذر ماني لزميله في الفريق على فعلته.

تفترض شبكة "سكاي" أنه بعد التعليق المؤقت لحين البت في الأمر، سينتهي كل شيء بين ماني وبايرن في الصيف.

لا يستبعد -وفقًا للشبكة- أن ينهي بطل البوندسليجا عقد ماني من جانب واحد.. لتزيد التوترات في القلعة البافارية خصوصًا بعد الهزيمة القاسية من مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.