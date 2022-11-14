الشباب يُقدم عرضه لتجديد عقد العمران، واللاعب يرد

اللاعب السعودي خريج الفئات السنية في الشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مسار مفاوضات تجديد عقد ناصر العمران لاعب وسط الشباب، مشيرة إلى أن النادي قدم بالفعل عرضه للاعب وحصل على الإجابة.

صاحب الـ25 عامًا خريج الفئات السنية في الشباب ويدخل الفترة الحرة في عقده خلال ديسمبر القادم مما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ مجانًا ودون العودة لإدارة الشباب.

الرياضية أوضحت أن إدارة خالد البلطان قدمت للعمران عرضًا يتضمن تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة مقابل 6 ملايين ريال بواقع مليوني ريال سنويًا لكن اللاعب رفض لرؤيته أن المبلغ المالي غير مناسب.

وأضافت الصحيفة أن وكيل أعمال العمران تلقى بالفعل عددًا من العروض من دوري روشن السعودي، مشيرة إلى أنه سيؤجل حسم أمره حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي القادم.

العمران بدأ رحلته مع الفريق الأول للشباب موسم 2019-2020 ولكنه ليس من العناصر الأساسية في الفريق ولم يلعب هذا الموسم سوى 15 دقيقة خلال مباراتين في دوري روشن السعودي.

يُشار إلى أن الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، حيث لم يفقد سوى نقطتين بالتعادل مع الهلال حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، ويُطارده النصر بفارق 3 نقاط.