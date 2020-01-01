الشباب يوضح .. هل تفاوض مع رومارينيو من أجل ضمه؟

المدير التنفيذي لنادي الشباب يعلق على ما تردد حول مفاوضات ناديه مع رومارينيو لاعب الاتحاد.

كشف خالد الزيد، المدير التنفيذي بنادي الشباب، حقيقة ما تردد حول اهتمام ناديه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، مهاجم فريق نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان رومارينيو قد أرسل خطابًا إلى نادي الاتحاد، يطلب فيه فسخ عقده، مرفقًا بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على فسخ التعاقد، بسبب عدم حصول اللاعب البرازيلي على مستحقاته منذ 4 أشهر.

وقال الزيد خلال تصريحات تليفزيونية: "الشباب غير مهتم بفكرة التعاقد مع رومارينيو، نظرًا لامتلاكه لاعبين آخرين في صفوفه أفضل منه خلال الوقت الحالي".

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المدير التنفيذي لنادي الشباب تابع: "الشباب والهلال والنصر يمتلكون لاعبين أفضل من رومارينيو مثل أسبريا وسيبا ونور الدين أمرابط وأحمد موسى وغيرهم".

كيف نجحت إدارة الاتحاد في إعادة رومارينيو للفريق؟

وواصل: "ما تردد حول مفاوضة نادي من العاصمة الرياض مع رومارينيو قد تكون محاولة من جانب اللاعب، من أجل الضغط على الاتحاد، للحصول على رواتبه المتأخرة".

واختتم الزيد تصريحاته متحدثًا عن انضمام بانيجا لصفوف الشباب، حيث قال: "لابد وأن يكون هناك اتفاقًا بين اللاعب والنادي، وإذا طلب إشبيلية استعارته من الشباب ورفض، سيتحمل الشباب رواتبه، وإذا رفض اللاعب سيصبح عاطلًا".

يذكر أن أزمة رومارينيو ونادي الاتحاد قد انتهت، حيث نجحت إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي في إقناع اللاعب بالبقاء لنهاية الموسم، بعدما تم دفع راتب شهرين.