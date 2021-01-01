الشباب ينهي كل شيء .. الإعلان عن صفقة إيجالو خلال ساعات

صفقة قوية جديدة للشباب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن النيجيري أوديون إيجالو لاعب شنجهاي شينهوا أتم انتقاله إلى نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

إيجالو أنهى مؤخرًا فترة إعارته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وعاد إلى فريقه الصيني، قبل أن يدخل خالد البلطان رئيس نادي الشباب في مفاوضات قوية من أجل خطف الصفقة.

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، والذي أكد أن اللاعب بالفعل انضم للشباب بعد إنهاء الاتفاق مع مسؤولو النادي العاصمي خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب خضع للفحص الطبي خلال الفترة الأخيرة، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبًا بانضمامه للشباب وانتظامه في التدريبات.

وكان إيجالو قد أعلن تواجده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في مدينة الرياض بالسعودية.

ويعد انضمام إيجالو للشباب السعودي تدعيم قوي للغاية خاصًة وأن الفريق ينافس بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.