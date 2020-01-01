الشباب يكشف موقف ماكيتي ديوب من المشاركة أمام الحزم

هل يتمكن ديوب من المشاركة مع الشباب في الدوري السعودي أمام الحزم؟

كشف أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، عن موقف ناديه، من مشاركة السنغالي ماكيتي ديوب، خلال مباراة الحزم القادمة بالدوري.

الشباب سيواجه نظيره الحزم، مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الرابعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المسعود نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يوضح خلالها موقف السنغالي ديوب، حيث جاء نصها كالآتي:

"مشاركة المحترف السنغالي ديوب في مباراة الغد أمام الحزم مرهونة بوصول بطاقته الدولية، بعد أن أصبح موقف الشباب سليمًا لتسجيل اللاعب".

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وكان الشباب أعلن عن ضم ماكيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من نادي بيجين رينهي الصيني، حيث سيلعب في صفوف الليث الأبيض لمدة موسم ونصف.

وقدم ديوب مستويات رائعة مع العديد من الأندية العربية، أبرزها الظفرة الإماراتي والنجمة اللبناني، وشباب الأهلي دبي والكرامة السوري.

ولعب ماكيتي مع فريق بيجين الصيني 47 مباراة، حيث سجل 22 هدف وصنع 7 أهداف لزملائه بالفريق.