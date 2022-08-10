الشباب يقطع أفراح النصراويين .. رفض استئناف النصر بشأن شكوى البلطان

النصر انتصر في قضيتي كنو وحمد الله، لكن لم ينجح في الإفلات من شكوى الشباب

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء، رفضها لطلب نادي النصر، الذي تقدم به بعد معاقبة النادي على خلفية أزمته مع خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب.

ما هي أزمة النصر والبلطان؟

في السادس من مايو 2022، حل الليث الأبيض ضيفًا على العالمي، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021-2022.

المباراة انتهت لصالح العالمي بالفوز برباعية مقابل هدفين.

وشهدت المباراة توجيه سباب من قبل جمهور النصر إلى البلطان، في ظل الخلاف المستمر بين رئيس الشباب والنصراويين والتصريحات المعادية.

البلطان قدم شكواه أمام لجنة الانضباط والأخلاق عقب المباراة، لتنصفه اللجنة، بتغريم العالمي 92 ألف و500 ريال، بعدها بـ19 يومًا، وهو القرار الذي استأنف عليه النصر.

لجنة الاستئناف ترفض طلب النصر:

بعد ثلاثة أشهر من الاستئناف، قررت اللجنة رفض طلب العالمي، وتثبيت الغرامة التي وقعتها عليه لجنة الانضباط والأخلاق.

وأوضحت لجنة الاستئناف أن طلب النصر تم قبوله شكلًا ورُفض موضوعًا، مع مصادرة رسوم الاستئناف، في قرار غير قابل للطعن، ليُغلق ملف هذه القضية.

ويأتي هذا القرار ليقطع أفراح النصراويين بالانتصار في قضيتي لاعب وسط الهلال محمد كنو، والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد، إذ تم الحكم لصالح العالمي في كلتيهما.

يذكر أن النصر اختتم ذاك الموسم محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، يليه الشباب بـ55 نقطة في المركز الرابع.