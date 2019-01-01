الشباب يقترب من ضم لاعب أندرلخت البلجيكي

الشباب يسعى لتدعيم صفوف الفريق في الشتاء

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أجريان تريبيل لاعب أندرلخت البلجيكي اقترب من الانتقال إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتسعى أندية الدوري السعودي في الفترة الأخيرة استقدام اللاعبين الأكثر خبرة من الدوريات الأوروبية من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "إتش دي" البلجيكية اليوم الأربعاء، أن هناك بعض الأندية ترغب في ضم تريبيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت الصحيفة أن نادي الشباب السعودي يسعى لإنهاء الاتفاق على ضم تريبيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وأكدت التقارير أن الشباب توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب من أجل ضمه خلال ميركاتو الشتاء المقبل، حيث توصلوا للقيمة المادية التي ستتم بها الصفقة.

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ويتقاضى حسب الاتفاق المادي بين الطرفين، اللاعب على 2.7 مليون يورو، وهو العرض الذي قدمته إدارة الليوث خلال الأيام القليلة الماضية.

ويحتل الشباب المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 15 نقطة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3.