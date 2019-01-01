الشباب

الشباب يعلن رحيل بوديسكو دون إذن الإدارة

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بوديسكو يرحل عن الشباب
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

غادر الروماني كوستانتين بوديسكو، معسكر فريقه الشباب السعودي اليوم الأحد، دون إذن من الإدارة أو الجهاز الفني.

وأشار نادي الشباب عبر بيان رسمي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن بوديسكو رحل من معسكر الليوث.

بوديسكو أرسل رسالة عبر البريد الالكتروني للناد، تفيد بفسخ العقد الاحرافي من جانب اللاعب الروماني.

ومن المقرر أن تصدر إدارة الاحتراف بنادي الشباب اليوم الأحد، توضيحًا بخصوص هذا الشأن.

وانتقل بوديسكو إلى صفوف نادي الشباب في صيف 2018، قادمًا من الدوري الروماني.

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