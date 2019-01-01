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الشباب يعلن توقف مفاوضات تجديد عبد الله الخيبري

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العلاقة بين عبد الله الخيبري والشباب انقطعت نهائيًا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي الشباب، عن إيقاف المفاوضات مع عبد الله الخيبري، لاعب الفريق، واستبعادة من قائمة الليوث وعدم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

عقد عبد الله الخيبري ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له الانتقال لأي فريق خلال الصيف المقبل، بشكل حر دون أي مقابل مادي لنادي الشباب.

وخلال بيان رسمي، أعلن الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد مجلس إدارة النادي على توقف المفاوضات مع اللاعب، بعد رفض كل العروض المقدمة من الإدارة.

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الشباب أكد على أن عبد الله الخيبري كان قد وضع بعض الشروط ووافقت الإدارة عليها، قبل أن يعود اللاعب ويرفض العرض.

وشددت إدارة الشباب على أن عبد الله الخيبري أصبح خارج الحسابات الفنية، ولن يتم الاعتماد عليه في الفترة المتبقية من عقده.

وطلبت إدارة الشباب من وكيل أعماله المعتمد أن يزود ناديه بأي عرض رسمي لانتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حرصًا على مصالح النادي.

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