الشباب يسند مهمة تدريب الفريق للقنوي مؤقتًا

الشباب يسعى لتحسين النتائج في الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة عن قرار مجلس إدارة نادي الشباب تجاه المدرب الذي سيخلف ألميرون بعد إقالته خلال الفترة الأخيرة.

وكان ألميرون قد تمت إقالته بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وودع فريق الشباب منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام فريق الشعلة بالخسارة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم أول أمس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن إدارة الشباب قررت إسناد مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى سلطان القنوي مدرب اللياقة.

وأشارت الصحيفة أن الجهاز الفني الجديد للشباب سيكون متواجد أمام الرائد، ضمن الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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ويتواجد خورخي ألميرون المدير الفني السابق في السعودية لإنهاء متعلقاته مع إدارة الشباب بشكل نهائي والحصول على مستحقاته المالية.

ويسعى خالد البلطان رئيس نادي الشباب للتعاقد مع مدير فني قوي خلال الفترة المقبلة لتحسين نتائج الفريق خلال المرحلة القادمة.