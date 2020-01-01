الشباب يسعى للتعاقد مع عوض خميس من النصر

الشباب يسعى لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة الشباب في تدعيم فريقها في الصيف المقبل، مبكرًا بالبدء في المفاوضات مع اللاعبين المستهدفين.

الشباب يسعى للعودة مرة أخرى إلى التتويج بالبطولات بعد الابتعاد بشكل كبير عن منصات التتويج خلال المواسم الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الشباب يسعى للتعاقد مع عوض خميس لاعب النصر.

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الشباب يرغب في الحصول على خدمات عوض خميس في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الليوث في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر تواصل مع جراح الظفيري وكيل اللاعب عوض خميس، من أجل التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين.

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ويعد عوض خميس من أبرز اللاعبين في النصر خلال الفترة الأخيرة، ويسعى الشباب لخطفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النصر قد تجاهل تجديد عقد عوض خميس الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد أخر في الوقت الحالي.