الشباب يسعى لضم الزوري من الوحدة

الشباب يرى في الزوري لاعبًا هامًا للفريق

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الوحدة السعودي رفض رحيل عبدالله الزوري الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزوري يقدم مستوى أكثر من رائع رفقة الوحدة خلال الموسم الحالي، حيث أصبح هدفًا لبعض الأندية خلال الميركاتو الشتوي.

وترغب إدارة الشباب السعودي في ضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليسرى فيما تبقى من الموسم الحالي لتحسين مركزهم في الترتيب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الوحدة تلقت عرضًا بالفعل من إدارة الشباب لشراء عقد الزوري.

وأشارت الصحيفة أن إدارة الوحدة رفضت العرض الأول من الشباب لشراء الزوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأكدت التقارير أن الشباب يعتزم في الوقت الحالي لتجهيز عرض ثان لضم اللاعب، خاصًة وأن اللاعب يمتلك عقدًا مع النادي لمدة موسمين.

ويرحب اللاعب بالانضمام إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولا يمانع أن يتم ترحيل الانضمام لنهاية الموسم الجاري.