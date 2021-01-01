الشباب يستجيب لرغبة الحمدان وتجتمع معه للتجديد

مهاجم الشباب كان أعلن عن رغبته في الاستمرار مع ناديه.

قررت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عقد اجتماعًا مع عبد الله الحمدان مهاجم الفريق، خلال اليومين القادمين، من أجل حسم تجديد عقده مع الليث الأبيض.

وينتهي عقد حمدان بنهاية الموسم الحالي مع نادي الشباب، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر في الفترة الحرة التي اقترب من دخولها، دون العودة لإدارة ناديه، للانتقال للفريق الآخر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هناك ناديًا سعوديًا ينتظر دخول الحمدان الفترة الحرة، من أجل التفاوض معه، والحصول على توقيعه والتعاقد معه بشكل رسمي.

عبد الله الحمدان أكد خلال تصريحات صحفية، على أنه سيدخل الفترة الحرة بعد 4 أيام، وهو ما يحق له التوقيع لفريق آخر، ولكنه شدد على أنه يريد الاستمرار مع نادي الشباب.

جاءت تصريحات الحمدان عقب مباراة الشباب أمام العين مساء أمس الخميس، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الشباب حقق الفوز على العين بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت تألق الحمدان، الذي صنع الهدف الأول، وسجل الهدف الثاني، ليواصل تألقه مع فريقه.