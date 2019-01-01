الشباب يحقق الفوز على دوسلدورف الألماني برباعية

الشباب يخوض معسكرًا تحضيرًا للموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق الشباب السعودي الفوز على نادي فورتونا دوسلدورف الألماني "ب"، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وديًا اليوم الإثنين.

ويخوض الشباب معسكرًا تحضيرًا للموسم الجديد في ألمانيا من أجل الإعداد جيدًا للدوري السعودي وإحداث انطلاقة جيدة في النسخة الجديدة.

تقدم بوبكار في الشوط الأول لصالح الشباب، وعزز عبدالمجيد الصليهم بإحراز الهدف الثاني، قبل أن يتمكن الفريق الألماني من التعديل قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تقدم فريق فورتونا دوسلدورف بهدف ثالث، وقبل لحظات من نهاية المباراة، تمكن أحمد شراحيلي من تسجيل هدف التعادل، ليعود حسن الراهب ويحرز هدف الانتصار لمصلحة الشباب.

وتستضيف مدينة هارزفينكل الألمانية معسكر الشباب السعودي للتحضير للموسم الجديد حيث يتخلله بعض المباريات الودية للوقوف على أداء وجاهزية اللاعبين.