الشباب يتمسك بعرضه والصليهم يرفض الاستمرار مع الليوث

الصليهم في طريقه للرحيل عن الشباب.

تتمسك إدارة نادي الشباب، بعرضها الأخير للاعب عبد المجيد الصليهم، من أجل الاستمرار في صفوف الليث الأبيض، لسنوات مقبلة.

وينتهي عقد الصليهم مع الشباب بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الحالي، على أن ينتقل لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن خالد البلطان يرغب بقوة في إبقاء اللاعب ضمن صفوف النادي العاصمي، دون زيادة في العرض المقدم للاعب ووكيله.

إدارة الشباب قدمت عرضًا لوكيل عبد المجيد الصليهم، ولكن الاختلاف يدور حول مقدم التعاقد، ويريد اللاعب الحصول على مبلغ 3 ملايين ريال.

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وترفض إدارة الشباب طلب اللاعب عبد المجيد الصليهم، حيث لم يصل اللاعب مع إدارة ناديه لأي اتفاق حتى الآن، وبالتالي اقترب من الرحيل مجانًا.

وينتظر عبد المجيد الصليهم إلى يوم 25 يناير الحالي، من أجل التوقيع لأي فريق يرغب في الانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

ويسعى ناديي النصر والأهلي للحصول على خدمات الصليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل رغبة البلطان للاستفادة من اللاعب قبل نهاية عقده، ببيعه مقابل 5 ملايين ريال.