الشباب يتلقى ضربة موجعة بإصابة بن مصطفى!

الحارس التونسي فاروق بن مصطفى يزيد من متاعب الشباب

فيسبوك تويتر محمد عماد

تعرض فاروق بن مصطفى حارس مرمى نادي الشباب السعودي لإصابة بتمزق في الرباط الجانبي للركبة، ليتأكد غيابه لفترة لم يتم الكشف عنها بعد.

وقال الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر: ": أثبتت الفحوصات الطبية تعرض الحارس التونسي فاروق بن مصطفى إلى تمزق في الرباط الجانبي من الدرجة الثانية".

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الحارس التونسي البالغ من العمر 29 عامًا هو أقل حراس الدوري السعودي استقبالًا للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أنه تلقى سبعة عشر هدفًا في خمس وعشرين مباراة، وحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات.

يشار إلى أن الشباب يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد سبع وأربعين نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه التعاون.