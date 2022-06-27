الشباب والأهلي : مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة الشباب والأهلي في إطار مباريات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي 2021-22...

الشباب 0x0 الأهلي

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انطلاق المباراة

تشكيل الشباب ضد الأهلي

الخطة 4-3-3

فواز القرني

فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تمبكتي - متعب الحربي

نواف العابد - إيفر بانيجا - حسين القحطاني

تركي العمار - كارلوس جونيور - هتان باهبري

تشكيل الأهلي ضد الشباب

الخطة 3-5-2

ياسر المسيليم

عبد الباسط هندي - طلال عبسي - محمد خبراني

علي مجرشي - فرانك كوم - عبد الله المقرن - كارلوس إدواردو - جاني أليوسكي

عبد الرحمن غريب - عمر السومة

الأهلي خسر في آخر مبارياته أمام الرائد بثلاثة أهداف لهدف، وأصبح في موقف حرج للغاية وسيتعين عليه الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب لتفادي الهبوط، إذ يحتل الراقي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

على الجانب الآخر الشباب يأتي في المركز برصيد 54 نقطة، بعد التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الشباب والأهلي والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 30 والأخيرة من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد.