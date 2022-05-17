الشباب مكذبًا جوانكا: نرفض المساومة ومصالح النادي فوق أي اعتبار

لم يصمت نادي الشباب أمام تصريحات لاعبه كريستيان جوانكا، والذي قضى الموسم الماضي معارًا للعين الإماراتي، التي اتهمه خلالها بعدم مساندته واستغلال رغبته في الرحيل لتمديد عقده لموسمين إضافيين.

رد الشباب جاء عبر عبد الله الفارس مدير مركز الاتصال والإعلام في النادي، والذي أكد خلال حسابه على تويتر أن مصالح النادي فوق أي اعتبار.

ماذا قال جوانكا عن الشباب؟

اللاعب الذي تُوج مؤخرًا مع العين بلقب الدوري الإماراتي أكد اعتزازه بجمهور الليوث وشكره لهم، لكن الوضع لم يكن كذلك مع الإداريين والمسؤولين، حيث أكد أنهم لم يساندوه حين طلب ذلك بسبب مشكلة عائلية.

وأضاف خلال حواره مع موقع كورة بلس المصري "أود أن أقول لمشجعي الشباب، شكرًا جزيلاً على دعمكم الدائم لي، وفي مرحلة ما، ستكتشفون لماذا رحلت عن صفوف الفريق!".

تابع ردًا على سؤال حول سبب رحيله وإن كان لأزمة مع الإدارة " لا يزال أمامي موسمين آخرين في عقدي مع الشباب حتى 2024، أما بالنسبة لسؤالك عن الأزمات، ففي العام الماضي واجهتني مشكلة عائلية أعتبرها خطيرة للغاية، وطلبت وقتها النادي بالمساعدة والتفهم فيها، وأنني كنت بحاجة لإيجاد طريقة للخروج، عن طريق البيع أو الإعارة حتى أتمكن أنا والنادي من كسب الأموال معا .. لم أكن أريد الخلاف أبدًا، للأسف لم يتفهموا موقفي، واستغلوا رغبتي في الرحيل، للتوقيع على ما يريدون، وهو ما كان علي قبوله، لذلك أنا ممتن جدًا لجماهير الشباب لكني أجد صعوبة بالغة في التعايش مع الإداريين الذين يهتمون فقط بالأعمال التجارية وليس بالأشخاص والأسر".

جوانكا حظي بموسم ممتاز مع العين رغم صعوبة البداية، إذ لعب 30 مباراة في جميع البطولات أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 8، وقد عبر اللاعب عن رغبته انضمام نجم الشباب إيفر بانيجا للعب معه في العين واصفًا إياه بأفضل لاعبي الدوري السعودي.



كيف رد الشباب على تصريحات جوانكا؟

الفارس أوضح بداية عبر تويتر أن تصريحات اللاعب الأرجنتيني تضمنت عدة مغالطات، مشيرًا إلى وقوف الإدارة بجانبه ومساندته والسماح له بالسفر في إجازة صغيرة قبل نهاية الموسم حين طلب ذلك لمشكلة عائلية خاصة به.

وأضاف الفارس حول تجديد العقد لمدة عامين قبل الخروج بالإعارة للعين "فيما يخص موضوع تمديد عقد اللاعب لمدة سنتين إضافية فإن ذلك تم بناءً على رغبة اللاعب ووكيل أعماله وتغليب مصلحة النادي، كما أن تسهيل قرار إعارته جاء وفق طلبه واستجابة لظروفه".

"وقامت الإدارة بدورها بحفظ حقوق النادي المادية المشروعة مثلما أن اللاعب يسعى لحفظ حقوقه عبر وكيله ومحاميه، وأن أي إدعاء بأنه قد أرغم على غير مصلحته هو إدعاء باطل وغير منطقي!".

الفارس أكد ضمن تغريداته أن الحفاظ على مصالح نادي الشباب وحقوقه فوق أي اعتبار، وشدد على أن مساومة النادي باتباع مثل تلك الطرق مرفوض تمامًا ولن يكون له أي تأثير، كم أشار إلى أن العلاقة مع جميع اللاعبين هي علاقة تعاقدية تحكمها المصالح المشتركة.

وأتم مدير مركز الاتصال والإعلام في الفريق العاصمي بمطالبة اللاعب باحترام الجميع حتى يحظى باحترامهم والتأكيد على أن تلك التصريحات لن تغير من قراره النادي أبدًا.

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