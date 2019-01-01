مدرب الشباب: مواجهة الشرطة العراقي فرصة لتعديل الأوضاع

لويس جارسيا يتحدث عن مواجهة الشباب والشرطة العراقي.

أكد الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني لفريق نادي الشباب السعودي، على أن مباراة الشرطة العراقي، هي فرصة لتعويض إخفاقات فريقه المحلية.

الشباب يستعد لمواجهة فريق الشرطة العراقي، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

جارسيا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نسعى لتعويض إخفاقتنا المحلية بتحقيق الفوز أمام الشرطة العراقي".

المدرب الإسباني تابع: "فريق الشرطة قوي، ويمتلك في صفوفه 7 لاعبين ضمن المنتخب العراقي الأول، وهذا أكبر دليل على قوة المناقس".

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وأردف: "لاعبي الشباب في حاجة إلى التركيز من أجل عبور الشرطة العراقي ورفع ثقافة الفوز لدى اللاعبين".

وشدد لويس على أنه متفائل بعودة لاعبي الشباب إلى وضعهم الطبيعي -كما وصف-، بتحقيق الفوز على الشرطة العراقي.

وفشل الشباب في تحقيق انتصار أو تعادل خلال آخر 4 مواجهات بالدوري السعودي، حيث خسر أمام التعاون والفيحاء والرائد وأبها.