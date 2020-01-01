الشباب عن تصريحاته ضد البلطان: بيتروس كالببغاء ويبحث عن تسويق نفسه

متحدث الشباب يؤكد أن وكيله بيتروس عرض اللاعب على ناديه

اعتبر أحمد المسعود؛ المتحدث الرسمي لنادي الشباب السعودي، تصريحات البرازيلي بيتروس أراوخو؛ محترف النصر السعودي، ضد خالد البلطان؛ رئيس الليث الأبيض، ما هي إلا حديث نيابة عن شخص آخر، موضحًا أن اللاعب يبحث عن تسويق نفسه بهذه الطريقة.

المحترف البرازيلي كان قد هاجم البلطان عقب مواجهة الشباب والنصر، مطالبًا إياه بالكف عن الحديث والثرثرة، وإظهار الاحترام للعالمي.

وقال المتحدث الرسمي لليث الأبيض، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "تصريح بيتروس غريب وكأنه يرد على نفسه، لأن الشباب لم يخرج منه أي تصريح تجاه النصر سواء من رئيس النادي أو أعضاء مجلس الإدارة أو اللاعبين، لذلك اللاعب يقوم بالرد على نفسه، وإن دل على شيء فيدل على قيامه بدور الببغاء، فهو يتحدث بلسان شخص آخر".

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وأضاف: "أتوقع أن لاعب بمثل هذه العقلية يبحث عن تسويق نفسه لدى جمهور ناديه بمثل هذه التصريحات، خصوصًا أن وكيله جاب أندية الخليج بحثًا عن عرض للاعب، حتى أنه عُرض علينا في الشباب".

يذكر أن الليث الأبيض استضاف العالمي في 14 من فبراير الجاري، في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الليوث المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحل العالمي ثانيًا بـ38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.