الشباب للنصر: بيانكم كذب وافتراء وحلوا مشاكلكم بعيدًا عنا

بيان هنا وآخر هناك واتهامات من كل طرف للآخر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، بيانًا رسميًا للرد على بيان النصر، الذي اتهم به لاعبي الليث بتعمد الخشونة خلال مواجهة الفريقين.

العالمي والليث تقابلا في 13 من سبتمبر الماضي، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

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ومنذ أيام، أصدر مجلس النصر بيانًا موجهًا للجنة الحكام حول عدد من الحالات التي شهدتها مبارياته، مطالبًا بتفسيرها، مؤكدًا تعرضه لظلم تحكيمي، من ضمنها عدم حماية لاعبيه خلال مواجهة الليوث. (طالع التفاصيل)

وجاء في البيان مجلس البلطان للرد على إدارة صفوان السويكت: "اطلعنا على البيان الهزلي الصادر من إدارة نادي النصر والذي يتهم فيه لاعبي نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم، ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى؟ أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم؟، فما تحدثتم عنه لم يتم حدوثه في المباراة إطلاقًا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة".

وأضاف: "ما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة، وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرةً كلاعب أساسي، ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان تصدير الأزمة، وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم مرابط الغنام وحمد الله".

بيان الليث الأبيض تابع: "إننا إذ نشيد بالروح العالية والأخلاق الرفيعة لجميع لاعبي فريقنا بالأخص الكابتن محمد سالم، الذي لعب مباراة كبيرة وبروح رياضية عالية، ونطالبهم جميعًا بأن يلعبوا جميع المباريات بنفس هذه الروح والقوة والتنافس، وأن يلعبوا أي مباراة قادمة مع النصر بروح وقوة وشراسة أعلى بموجب النظام والقانون".

واختتم: "نؤكد للأخوة في إدارة النصر أن البيانات لا تجلب البطولات ولأى تحصد الانتصارات، وعليهم إبعاد نادي الشباب عن أي أزمة تخصهم وعدم إقحام النادي ومنسوبيه بمشاكلهم، وحلها بعيدًا عنا".

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، بينما يأتي الشباب في المركز السابع بتسع نقاط من ست مباريات.