لجنة الحكام تُقر بحرمان الشباب من ركلة جزاء سليمة أمام القادسية

المباراة انتهت بالتعادل

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرت بحرمان الشباب من ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعبه تركي العمار خلال مواجهة القادسية في الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 شهد تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح الشباب بعد عودته إلى تقنية الفيديو، لكن اجتماع الحكام اليوم الإثنين في الرياض بحضور رئيس اللجنة "فرناندو تريساكو" ومدير دائرة التحكيم "مانويل" أكد وجود ركلة جزاء أخرى عند الدقيقة الأخيرة من اللقاء لم يحتسبها الحكم محدم القرني.

المسؤولان عن ملف التحكيم في الدوري السعودي أقرا بعدم تنبيه حكم تقنية الفيديو "خالد الطريس" للقرني بوجود ركلة جزاء للعمار عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بسبب إهمال لاعب القادسية في التدخل مع العمار.

وصادقت اللجنة حسبما أوضحت الرياضية على قرارات بقية حكام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وقد بلغ عدد القرارات التي صُححت بواسطة حكام الـVAR إلى 10.

يُشار إلى أن تعادل الشباب قلص الفارق بينه وبين مطارده في الصدارة "الهلال" إلى 3 نقاط فقط.