فيديو - الشباب يعود ويهزم الفتح بثنائية

الليث الأبيض خرج من الشوط الأول متأخرًا بهدف وحيد

حقق الشباب الفوز أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 والافتتاحية للدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح سجل هدفه الوحيد أولًا في الدقيقة 35 عن طريق ضربة جزاء، سددها مروان سعدان بنجاح على يمين حارس مرمى الليوث.

مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا بعد مرور ثلاث دقائق فقط، أدرك الشباب التعادل من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بأقدام ماكيتي ديوب بعد تمريرة من عبد المجيد الصليهم.

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وبعدها بثلاث دقائق أخرى، أضاف كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث الأبيض بعد تمريرات قصيرة بين سيبا وديوب، حتى وصلت في الأخير إلى جوانكا المنفرد تمامًا بالمرمى، ليضعها بسهولة في الشباك.

الفوز رفع رصيد الليث الأبيض إلى النقطة الـ25 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة العاشرة في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب.