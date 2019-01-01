فيديو - الشباب يكتفي بهدف وحيد في مرمى العدالة

الليث الأبيض يرتقي إلى المركز السابع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف الشباب الفوز أمام العدالة بهدف وحيد، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

فور انطلاق صافرة بداية المباراة، قاد الليث هجمة مرتدة خطيرة، تألق بها حارس العدالة، وتصدى لتسديدتين متتاليتين، قبل أن يتدخل دفاعه ويبعد الكرة إلى وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 36 مهارة رائعة من عبد الله الحمدان، الذي انطلق من وسط الملعب ثم راوغ مدافع العدالة على حدود منطقة الجزاء، وقبل أن يسدد تدخل المدافع مجرشي، ليعيق تسديدته وتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

وجاء هدف الشباب الوحيد في اللقاء في الدقيقة 64، بأقدام سيباستياو بعد عرضية رائعة من أسبريليا من الجهة اليمنى لوسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء، ليضعها اللاعب الخالي تمامًا من الرقابة على يسار حارس العدالة.

بهذا الفوز يرتقي الليث الأبيض إلى المركز السابع بتسع نقاط، بينما يأتي العدالة في المركز التاسع بسبع نقاط.