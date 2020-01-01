الشباب يُجدد انتصاره على الشرطة ويحجز مقعده في نصف نهائي البطولة العربية

نتيجة إجمالية ساحقة للفريق السعودي

أكد الشباب السعودي تأهله لنصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بتجديد انتصاره على الشرطة العراقي في إياب دور الـ8 بهدف دون رد.

الفريق السعودي كان قد حقق انتصارًا ساحقًا في مباراة الذهاب التي أقيمت بالرياض بستة أهداف دون مقابل، وقد نجح في تكرار فوزه ليصعد بنتيجة إجمالية 7-0.

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وجاء اللقاء الذي أقيم على استاد الملك عبد الله الثاني دون المتوسط في مستواه الفني، إذ تأثر اللاعبون بحالة الملعب السيئة بفعل الأمطار.

ورغم محاولات الشرطة في الشوط الأول إلا أنه انتهى بالتعادل السلبي خاصة مع تألق عبد الله العويشير في التصدي لتسديدة سعد عبد الأمير.

آمال الفريق العراقي للخروج بفوز معنوي تعرضت لضربة قوية بعد طرد لاعبه سعد عبد الأمير عند الدقيقة الـ48.

الشباب نجح في استغلال النقص العددي وفرض أفضليته على الملعب خاصة مع التغييرات الهجومية الجيدة لمدربه لويس جارسيا، لكنه لم يصنع الكثير من الفرص الخطيرة على مرمى منافسه.

وفيما كانت المباراة تسير إلى نهايتها بالتعادل السلبي، نجح كريستيان جوانكا في خطف هدف الفوز لليوث بمتابعة ناجحة لتمريرة عبد الله الشامح العرضية القادمة من الجانب الأيسر عند الدقيقة الـ90.