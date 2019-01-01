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الشباب السعودي يفاضل بين صوماليا وتراولي

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من سيرحل عن الشباب؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يفاضل نادي الشباب السعودي بين البرازيلي صوماليا والجامبي أبو بكر تراولي، من أجل بيع عقد أحدهما أو إعارته أو مخالصته بشل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الشباب يسعى للتخلص من خدمات أحد اللاعبين صوماليا أو تراولي، من أجل تسجيل لاعب محور وفقًا لما يراه المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني للفريق.

خورخي ألميرون كان قد استبعد 9 لاعبين من قائمة الشباب، وهم: "الرومانيان فاليريكا جامان وكونستانتين بوديسكو، محمد الدوسري، عبدالعزيز الشهراني، علي مجرشي، مؤيد معافا، فهد الحبيب، عبدالله حقوي".

ألميرون كشف عن عدم قناعته باستمرار الثنائي جامان وبوديسكو، حيث طلب من إدارة الشباب، البحث عن بديليهما خلال الفترة الماضية.

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المدرب الأرجنتيني أيضًا أكد على أنه لا يحتاج لخدمات الثلاثي معافا والحبي وحقوي، وطالب بإعارتهم أو مخالصتهم بشكل نهائي.

ويقيم الشباب حاليًا معسكرًا في مدينة دوزلدوف الألمانية، يمتد إلى 18 يومًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

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