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الشباب السعودي يواجه فورتونا الألماني وديًا

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الشباب السعوودي يخوض مباراة ودية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يخوض فريق نادي الشباب السعودي، أول مباراة ودية، خلال معسكره المقام في ألمانيا، أمام فريق فورتونا دوسلدورف "ب" الألماني مساء اليوم الأثنين.

ويقيم الشباب معسكرًا مغلقًا في ألمانيا حاليًا، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، بقيادة الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني للفريق.

ويواجه الشباب نظيره فورتونا دوسلدورف على الملعب المخصص للفريق، خلال معسكره في هارزفينكل بألمانيا.

وخاض الشباب أول تدريبات في معسكر ألمانيا، حيث افتتح عناصر الفريق التدريبات بتمارين لياقية، تحت إشراف دييجو أوسي مدرب اللياقة.

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وتم تقسيم لاعبي الشباب إلى مجموتين، حيث خاضوا مناورة على منتصف الملعب، خلال تدريب فريق الشباب الأول.

وخضع عبد الله العويشير ومروان الحيدري حارسا الفريق إلى تدريبات رفقة أوراسيو مونتي مدرب الحراس، حيث واصل محمد عواجي وعبد الله الشامح تدريبهما التأهيلي، مع أخصائي العلاج الطبيعي.

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