تراولي يرفض الرحيل من الشباب إلى العربي الكويتي

تراولي يتمسك بالاستمرار مع الشباب

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

لم ينجح مسؤولي نادي الشباب السعودي، في الوصول لحل مع المهاجم الجامبي أبو بكر تراولي، لإنهاء عقده، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني جورجي ألميرون، باستبعاده من قائمة الفريق.

ألميرون قام بتقييم مستوى تراولي مع الشباب خلال المعسكر الذي أقيم في ألمانيا مؤخرًا، ليقرر الإبقاء على البرازيلي صوماليا على حسابه.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن تراولي رفض كل الحلول التي وضعتها إدارة الشباب أمامه، وذلك من أجل الرحيل عن الفريق الفترة الحالية.

تراولي رفض عرض إدارة الشباب بإعارته إلى فريق العربي الكويتي، مصرًا على الاستمرار مع الليوث خلال الفترة المقبلة.

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ومن جانبه، أكد خالد المعجل، مدير فريق الشباب، على أن تراولي لاعبًا في صفوف الليوث، وسيستمر مع الفريق، ولديه فرصة للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

قائمة أجانب الشباب تضم الآتي: "الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، الجزائري جمال بلعمري، الروماني جامان، السنغالي ألفريد نداي، البرازيلي سيبا، الأرجنتيني جوانكا، والكولمبي أسبريلا".

الشباب كان قد تعاقد مع تراولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة وصلت إلى 60 مليون ريالًا سعوديًا، ولم يفلح في إقناع الجميع بمستوياته.