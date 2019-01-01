رسميًا - الشباب السعودي يقيل الأرجنتيني ألميرون

ألميرون يرحل عن تدريب الشباب السعودي.

أعلن نادي الشباب السعودي، إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق، بعد نتائج الفريق غير المرضية الأخيرة.

وودع الشباب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة المفاجأة أمام الشعلة، بهدفين مقابل هدف، في دور الـ32 ضمن منافسات البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها إقالة المدرب الأرجنتيني ألميرون.

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جاء نص التغريدة كالآتي:

"قررت إدارة نادي الشباب إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مقدمةً شكرها للمدرب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق".

ألميرون تولى مهمة تدريب الشباب مع بداية الموسم الحالي، ولكنه لم يحقق طموحات إدارة ناديه، بالمنافسة على صدارة الدوري.

الشباب يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وثلاثة تعادلات، من أصل 10 مباريات.

الشباب خسر أمام التعاون والفيحاء بالجولتين التاسعة والعاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.