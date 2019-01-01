لتقليل أخطاء لاعبيه - الشباب يتعاقد مع خبير تحكيمي

ممدوح المرداسي مستشارًا تحكيميًا لليوث

أعلن نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، اليوم الأحد، التعاقد مع الحكم الدولي السابق والمحاضر في الاتحاد السعودي لكرة القدم ممدوح المرداسي، ليكون مستشارًا تحكيميًا للنادي، سعيًا لتثقيف لاعبيه تحكيميًا.

وأوضحت إدارة الليوث أنها تسعى للارتقاء بوعي اللاعبين في كرة القدم وتثقيفهم بجميع ما يستجد في هذا المجال.

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ومن ضمن مهام المرداسي إقامة محاضرات دورية لتوعية وتثقيف اللاعبين في قانون كرة القدم، وإعداد تقارير عن أخطاء اللاعبين القانونية في جميع المباريات.

يذكر أن لاعبي الليث الأبيض اختتموا تدريباتهم اليوم لملاقاة الشرطة العراقي غدًا الإثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

أما على مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيأتي الشباب في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة، إذ فاز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث، خسر خمس آخرين.

فيما يخوض مباراة الجولة الـ13، في 28 من الشهر الجاري بملاقاة الأهلي، صاحب الوصافة، على ملعب الملز.