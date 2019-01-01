الشباب ينفي تمرد بلعمري أمام الفيحاء، ويؤكد قوة علاقته مع ألميرون

المدافع الجزائري أثار ضجة مؤخرًا

أكد خالد المعجل مدير فريق كرة القدم بنادي الشباب السعودي أن مدافع الفريق جمال بلعمري لم يرفض إجراء تدريبات الإحماء بين شوطي المباراة أمام الفيحاء خلال الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وأثار المدافع الجزائري ضجة وجدلًا خلال الأيام الأخيرة بعد تأخره عن الوصول إلى الرياض والانضمام لتدريبات الشباب الجماعية عقب مشاركته مع منتخب بلاده الجزائر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 دون إذن مسبق من الجهاز الفني بقيادة خورخي ألميرون.

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وتحدث البعض عن تمرد اللاعب ورغبته في الرحيل عن الشباب، بل وذهب البعض الآخر لوجود مفاوضات مع عدد من الأندية أبرزها الأهلي والهلال، وقيل أخيرًا أنه رفض إجراء تدريبات الإحماء خلال مباراة الجمعة أمام الفيحاء والتي خسرها الليوث بهدف دون رد.

المعجل وضع حدًا لكل تلك الأقاويل بالتأكيد على براءة بلعمري من تلك التهمة، إذ قال "المدرب خورخي ألميرون طلب من 6 لاعبين إجراء تدريبات الإحماء بين شوطي المباراة، ولم يكن بينهم بلعمري، والذي انصاع لأوامر مدربه حين وُجه له الطلب ذاته مع اثنين من زملائه خلال الشوط الثاني من اللقاء".

أضاف حول أسباب عدم خوض بلعمري للمباراة "أعتقد أن المدرب فضل إراحته بعد لعبه 180 دقيقة كاملة مع منتخب بلاده أمام زامبيا وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، كما أنه مرهق من السفر والتنقل الطويل".

وأتم المعجل بالتأكيد على قوة وتميز علاقة بلعمري مع الجهاز الفني وإدارة الشباب.