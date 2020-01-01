فيديو | الشباب يخطف ثلاث نقاط صعبة من التعاون

الصليهم سجل هدفًا رائعًا

حقق الشباب فوزًا صعبًا أمام التعاون، بهدف نظيف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد مرور 13 دقيقة من عمر المباراة، ألغى حكم الراية الهدف الأول لليوث، بعد عرضية من عبد المجيد الصليهم، حولها ماكيتي ديوب إلى الشباك، لكن أُلغي بداعي التسلل بعدما عاد حكم الساحة إلى حكام الفيديو.

ورد سكري القصيم بعدها بثلاث دقائق بهجمة خطيرة، بدأت من عرضية من ركلة حرة، وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، ثم هيأها لاعب إلى ربيع سفياني المواجه تمامًا للمرمى، لكن تسديدته افتقدت للدقة ومرت بجوار القائم.

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وفي الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، منعت العارضة هدف محقق للتعاون من تسديدة ربيع سفياني من داخل منطقة الـ18.

وشهدت الدقيقة 67 من عمر المباراة، هدف اللقاء الوحيد من تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام عبد المجيد الصليهم.

الفوز رفع رصيد الليث الأبيض إلى النقطة 37 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد السكري عند 32 نقطة في المركز العاشر.