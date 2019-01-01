الشباب البحريني يطلب من بيراميدز معايشة مدربه مع دياز

هل يوافق بيراميدز على معايشة مدرب الشباب البحريني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تلقى نادي بيراميدز، خطابًا رسميًا من نادي الشباب البحريني، يطلب خلاله الأخير قضاء هيثم عبد القادر المدير الفني للفريق لفترة معايشة مع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني.

نادي الشباب البحريني طلب خلال خطابه، قضاء السوري هيثم عبد القادر، فترة معاية تحت قيادة رامون دياز، خلال معسكر الفريق بالإمارات.

ويرغب نادي الشباب البحريني، استمرار هيثم عبد القادر، رفقة رامون دياز خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس الجاري.

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كل التوفيق للاعبينا 🙏🙌 pic.twitter.com/D0NPrRAARY — جول مصر (@goaleg) March 7, 2019

هيثم عبد القادر لا يمانع التواجد في مصر، حال رفض نادي بيراميدز تواجده في معسكر الفريق المقام بالإمارات.

ودخل بيراميدز معسكرًا خارجيًا بالإمارات في الإسبوع الثاني من شهر مارس، ويستمر لمدة إسبوعين، سيقام خلاله مباريات ودية.

بيراميدز يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري الممتاز، بـ48 نقطة.