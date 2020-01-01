بلعمري يوضح حقيقة خلافاته بالشباب وطلبه الرحيل

المدافع الجزائري يتحدث عن الهزيمة أمام الاتفاق

أكد الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الشباب السعودي، أن يحترم عقده مع الليوث، مبديًا استغرابه من كثرة الشائعات التي تتردد حوله.

الليوث تلقوا الهزيمة اليوم الأربعاء، أمام الاتفاق بهدف وحيد، على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بلعمري، خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية، عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة ضد فريق محترم، ومثل هذه المباريات إذا أهدرت فرصًا، ستتلقى أهدافًا، نتمنى القادم أفضل".

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وأضاف: "في بداية الموسم كان مستوانا ثابت، ولم نتلق أي هزيمة خلال ست مباريات، ربما قلة التركيز السبب، لا أعلم، لكن الكل يقوم بدوره على أكمل وجه".

بسؤاله عن الخلافات مع مسؤولي الليوث، أوضح: "لا أعلم سبب كثرة الشائعات حولي، الجميع يعرفني، إذا كنت أريد زيادة مالية، لطالبت بها في بداية الموسم وليس الآن، وحتى إذا لي طلبات فسأطالب باحترام".

واختتم: "إذا كان لدي أي طلبات لأعلنت، أنا احترم عقدي، وليس هناك أي مشكلات".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد رفاق بلعمري عند النقطة 31 في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الإتي إلى النقطة 29 في المركز العاشر.