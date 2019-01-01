حارس الشباب: الجميع يتحمل مسؤولية هزيمة الأهلي وأولهم أنا

عبد الله السديري يتحدث عن الخسارة الكبيرة من الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الله سديري، حارس مرمى فريق نادي الشباب، على أن جميع لاعبي فريقه يتحملون نتيجة الخسارة من الأهلي.

وتسبب سديري في استقبال فريقه الهدف الثالث من خطأ فادح، كما أنه لم يقدم المستوى المأمول.

سديري قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الجميع بفريق الشباب يتحمل النتيجة وأنا أولهم، والخسارة كانت مذلة على يد الأهلي".

حارس الشباب استدرك: "منذ فترة طويلة لم أشارك مع الفريق، لمدة اقتربت من العامين، ولم أشارك في أي بطولة، وهذا عتابي على نادي الشباب".

واختتم سديري تصريحاته قائلًا: "لا توجد لدي أي مشكلة مع الشباب، والفريق كله لم يساعد بعضه، ولابد وأن الجمهور يتقبل كل شيء".

الأهلي حقق الفوز على الشباب بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.