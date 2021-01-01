فيديو | رافضًا ترك الوصافة للأهلي .. الشباب يقلب الطاولة على الوحدة وينتصر برباعية

الليث الأبيض ينهي الدور الأول في المركز الثاني

حقق الشباب فوزًا مثيرًا أمام الوحدة، إذ حول تأخره بهدفين إلى فوز برباعية، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فرسان مكة تقدموا أولًا في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، عن طريق رأسية إنسيلمو، بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية.

وبالدقيقة 37، أضاف الفريق الوحداوي هدفه الثاني في المباراة، بعد تمريرات رائعة في منتصف ملعب الليث، انتهت بتمريرة بينية إلى هزاع الغامدي، الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة على يمين الحارس زيد البواردي.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قلص الليث الأبيض التعادل بإحراز هدفه الأول، بعدما أرسل كريستيان جوانكا تمريرة إلى سيباستياو جونيور على يمين منطقة الجزاء، حتى سدد الأخير الكرة، مرت من تحت يد حارس الوحدة، وسكنت الشباك.

الشباب واصل ضغطه بالشوط الثاني، حتى زار الشباك بعد مرور عشر دقائق فقط منه، إذ نفذ بانيجا ركلة حرة من وسط الملعب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، هيأها سيباستياو جونيور رأسية إلى عبد الله الزوري، الذي وضعها رأسية في الشباك بسهولة.

وتقدم الشباب بهدفه الثالث بالدقيقة 75، بعدما مرر فابيو مارتينيز تمريرة رائعة إلى عبد الله الحمدان بالجهة اليمنى، حولها الحمدان إلى عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، ليسكنها سيباستياو بالمرمى.

واختتم الحمدان التهديف للشباب في المباراة بالدقيقة 80، برأسية في المرمى، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى.

الفوز رفع رصيد الليوث إلى النقطة 29 في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فرسان مكة عند النقطة 20 في المركز العاشر.